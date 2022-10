Na linha de frente do combate à fome, Rondônia tem o que comemorar no Dia Mundial da Alimentação (16), pois criou importantes políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população, alcançando a sexta melhor condição de segurança alimentar do Brasil e a melhor da região Norte. É o que revela um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar – PENSSAN, divulgado este mês.

Um dos grandes feitos do Estado de Rondônia para garantir a segurança alimentar para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, foi a criação do programa “Prato Fácil”. Por meio dele, a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas oferece refeições nutritivas a baixo custo. Mais de 805 mil refeições já foram fornecidas aos rondonienses, em um ano e cinco meses.

Para o público, o almoço custa R$ 2, um alívio para o bolso, e o restante da despesa é pago pelo Estado de Rondônia, que destina mais de R$ 24 milhões ao programa, por meio do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Fecoep. Atualmente, 17 restaurantes estão credenciados no Estado, e o programa passa por expansão.

‘‘Eu pego quatro refeições para mim e para meus três filhos. Eu estive fazendo as conta e, considerando os dias úteis do mês, 22 dias, eu gasto R$ 176, bem mais em conta, porque esse dinheiro no mercado não daria para fazer essa quantidade de refeições”, avalia Vanessa Santana Alves, que está desempregada.

SAUDÁVEL

Nos restaurantes credenciados, os rondonienses têm acesso a refeições completas, equilibradas e saudáveis. De acordo com a Coordenação Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan) da Seas, mais que acabar com a fome, o “Prato Fácil” é um mecanismo de garantia de alimentação adequada, no qual o cardápio-base segue as diretrizes da Lei Estadual de Segurança Alimentar.

O que demonstra a preocupação do Estado em ofertar uma alimentação saudável, reforçando a educação alimentar, e ajudando os cidadãos a prevenir doenças causadas pela má alimentação, como obesidade, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares.