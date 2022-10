O candidato ao Governo de Rondônia pelo União Brasil (44), Coronel Marcos Rocha, conquistou mais um importante apoio ao seu projeto de reeleição, na região do Vale do Jamari. Trata-se do deputado federal eleito, delegado Thiago Flores (MDB), que no dia 2 de outubro consagrou-se nas urnas com 23.791 votos.

As propostas do coronel Marcos Rocha têm atraído importantes lideranças do Estado no segundo turno das eleições, com mais de 30 prefeitos já tendo declarado apoio, entre outras lideranças eleitas no primeiro turno, por entenderem que Rondônia está no rumo certo e que precisa continuar crescendo com os programas em execução ou que fazem parte do Plano de Governo de 2023/2026 em áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança e socioeconômica.

“Enquanto eu estava como prefeito de Ariquemes, Marcos Rocha sempre foi um parceiro. Inclusive durante a Pandemia nós ajudou a montar os leitos de UTI, com um total de 28 leitos. Como morador da cidade de Ariquemes pude ver o quando Marcos Rocha investiu no nosso município, injetando cerca de R$ 60 milhões. É o governador que mais empenhou recursos em Ariquemes”, declarou Thiago Flores.

Ainda apontou, “eu o conheci no começo de 2018, quando fizemos parte do mesmo partido e a partir dali começou uma admiração recíproca e um respeito mútuo. Não houve, durante a gestão dele, nenhuma ato que desabonasse a conduta. Por isso, sou Marco Rocha nesse segundo turno”, afirmou o deputado.