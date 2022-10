De acordo com o delegado Núbio Lopes de Oliveira, titular do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), a vítima identificada por Adriano Leonidio Gomes, de 41 anos, teria ligação com a morte do vereador Thiago Vieira de Colorado do Oeste, (leia AQUI e AQUI).

Adriano foi assassinado dentro de uma casa na Rua 1503, no Bairro Cristo, em Vilhena (leia AQUI).

Policias civis de Colorado do Oeste e Vilhena, estavam em diligência para prender outro suspeito de envolvimento que está com mandado de prisão em aberto, porém, quando chegaram ao local depararam Adriano morto.

Na casa havia dois homens que confessaram o crime e receberam voz de prisão.

Além disso, o suspeito de ter assassinado o vereador Thiago Vieira identificado por Bruno Felipe Feliz Guimarães, também estava na casa, porém, conseguiu fugir antes da chegada da polícia ao local.

Com isso, o delegado Núbio divulgou a foto de Bruno que está foragido e pede a quem o reconhecer em qualquer lugar que ligue 197, 190, ou 3322-3001.

Após os trabalhos da perícia, o corpo de Adriano foi removido pela funerária São Matheus.

>>>Vídeo abaixo:

>>>Delegado fala sobre o crime