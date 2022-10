A agência Sicoob Credisul em Rio Branco (AC), localizada no bairro Habitasa, comemorou nesta segunda-feira, 17 de outubro, 9 anos de atividade. Inaugurada em 2013, a unidade tem se destacado no atendimento personalizado aos cooperados e desenvolvimento da economia local com o apoio a diversas ações e projetos sociais.

A agência apresenta um crescimento expressivo desde sua instalação com R$ 59, 2 milhões ativos e mais de 1,6 mil cooperados.

Patrícia Cunha, gerente da agência, comemorou os resultados apresentados ao longo desses anos. “Agradeço a minha equipe, pois sem eles nada seria possível, e claro, aos nossos associados que acreditam na força do cooperativismo”.

A unidade de Habitasa, no Acre, integra o grupo das 43 unidades da Sicoob Credisul, localizadas em 34 cidades nos estados Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Hoje, a cooperativa é consolidada como a maior da Região Norte e ocupa o quinto lugar no ranking das maiores do Sistema Sicoob.