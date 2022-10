Devido ao sucesso das sabatinas feitas com candidatos ao cargo de deputado federal do Cone Sul, agora, o site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena desenvolvem o mesmo formato e vão ouvir os dois candidatos a prefeito na eleição suplementar prevista para 30 de outubro em Vilhena.

Apenas dois candidatos disputam o pleito eleitoral: Flori Cordeiro (Podemos) e Rosani Donadon (PSD).

Desta vez, contudo, haverá um diferencial: os candidatos a vice-prefeito também poderão participar das sabatinas no mesmo momento.

As sabatinas serão transmitidas, ao vivo, no “Programa do Noel”, das 19h às 21h pela filial da Rede TV em Vilhena, no site Extra de Rondônia e redes sociais.

Orlando Caro, diretor do Extra de Rondônia, e Noel Nascimento, diretor e apresentador do “Programa do Noel”, compartilham da mesma opinião, ao afirmar que “as sabatinas têm um único objetivo: oportunizar espaço na mídia aos candidatos para que apresentem seus projetos visando melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses”.

O sorteio que define a ordem e datas das sabatinas foi realizado e ficou da seguinte maneira:

SEGUNDA-FEIRA, 24: Flori Cordeiro (Podemos) e Aparecido Donadoni (PP), candidatos a prefeito e vice, respectivamente.

TERÇA-FEIRA, 25: Rosani Donadon (PSD) e Ederson Deiró (PL), candidatos a prefeito e vice, respectivamente.

>>> ASSISTA O SORTEIO:

