O fomento para manifestações artísticas culturais, fato marcante no Estado, consolidou a realização do 1° Circuito Rondon Cultural, em Rondônia.

O edital está disponível desde terça-feira (18) para credenciamento do evento, que reunirá diversos grupos artísticos rondonienses. As inscrições seguem até o dia 27 de outubro.

De acordo com a Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, o 1° Circuito atenderá diferentes modalidades da classe artística, como: quadrilhas juninas; bois bumbas; tribo coreografada; companhias e grupos de artes e teatro; e bandas musicais, com cantores, ou, individual. A proposta visa fortalecer a geração de trabalho e renda para artistas, técnicos e produtores, além de proporcionar ao público mais acesso a eventos culturais.

Vale ressaltar também que, o edital contratará artistas solo ou grupos artísticos, locais ou estaduais. E o lançamento da programação será realizado no dia 21 de novembro, na ocasião do coquetel do Prêmio Tributo à Tereza de Benguela. Quanto ao encerramento acontecerá no dia 14 de dezembro, com a exibição do filme “O Gigante”, que retrata a história de Marechal Rondon.

Segundo a superintendente da Sejucel, Camila Lima Ribeiro, desenvolver meios de incentivo ao trabalho e à produção artística local abre portas para a expressão da Cultura no Estado. “Este evento será um espaço dedicado aos trabalhadores deste importante segmento da sociedade, oportunizando não somente esta categoria, mas a população por conhecer mais e vivenciar as diferentes manifestações culturais, além de promover a ampliação de estruturas públicas e privadas de apoio ao crescimento deste setor”, declarou.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: sapcultural.sistemas.ro.gov.br /EditalDeCategoria/ EditaisAbertos, e ficam abertas por 10 dias corridos (de 18 a 27 de outubro), contados a partir da data da publicação do Edital. Para mais informações, os interessados podem consultar o documento no Portal Oficial do Estado de Rondônia (rondonia.ro.gov.br/ publicacao/edital-no-22-2022- sejucel-codec-credenciamento- de-artistas/).