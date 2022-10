A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira, 18, operação voltada ao combate a crimes ambientais em curso no Parque Aripuanã.

Tratando-se de área protegida que abrange municípios do sul de Rondônia e ainda abrange parte do estado do Mato Grosso.

Investigações realizadas pela Delegacia de Polícia Federal em Vilhena/RO indicaram que criminosos, envolvidos na extração ilegal de madeiras na região, construíram uma ponte, medindo mais de 50 metros de comprimento, feita com madeiras extraídas ilegalmente, para possibilitar a passagem de caminhões de grande porte.

Com estes veículos realizavam de modo recorrente o transporte de madeira extraída irregularmente da região. Atividade que, além do grave impacto ambiental, também tem o potencial de afetar comunidades indígenas locais e ainda atinge a esfera patrimonial da União, com o furto de madeiras de alto valor comercial. As investigações apontam que as madeiras eram retiradas por meio de estradas rurais, rumo aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.

Além de servidores da Delegacia de Polícia Federal de Vilhena/RO, houve atuação do Grupo de Bombas e Explosivos da PF e apoio do IBAMA. Houve também confirmação prévia da FUNAI de que tal ponte não tinha uso por comunidades indígenas, visando, portanto, apenas atender aos interesses de criminosos e à extração de produtos florestais de modo ilícito.

A ponte foi destruída, com uso de explosivos, restando inviabilizada a passagem de veículos pelo local. É a segunda vez que a PF atua na área, tendo ponte já sido destruída no ano de 2020 no mesmo local e, como apontaram as investigações, foi reconstruída para possibilitar a passagem dos criminosos, agora novamente obstada.

Quaisquer informações que possam levar à identificação de criminosos podem ser encaminhadas a PF, inclusive de forma anônima, pelos telefones da instituição. Delegacia da PF em Vilhena/RO: 69-3316-1600.