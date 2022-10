O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) liberou recursos de emenda parlamentar para o município de Cerejeiras, no valor de R$ 712.706,60 mil.

A obra em fase de conclusão, através de um convênio entre o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos e a Prefeitura Municipal de Cerejeiras, é a construção de calçadas na Avenida Integração Nacional. Outro recurso liberado em fase de licitação, no valor de R$ 205.000,00 mil, é para a construção de estacionamento no canteiro da Av. Integração Nacional, área urbana do município.

“Em nome da população Cerejeirense, agradecemos ao deputado estadual Luizinho Goebel por mais uma vez valorizando nosso município. A construção desse trecho de calçamento na Avenida e a construção de um estacionamento é uma solicitação muito importante dos moradores da região e ficamos muito felizes com a realização desse projeto que com certeza melhora a qualidade de vida dos nossos munícipes que ali residem”, destacou a Prefeita Lisete Marth.

Os recursos liberados e conquistados são fruto de reivindicações dos vereadores Elói Antônio Ronsani (PV), Samuel Carvalho (PTB), do vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP) e da prefeita Lisete Marth (União Brasil), que solicitaram a destinação dos recursos para infraestrutura urbana, pedido atendido pelo parlamentar.

Segundo o parlamentar, a liberação do recurso foi destinada para serem aplicadas em infraestrutura urbana e permite que o município melhore a avenida na construção de calçamento e construção do estacionamento, visando uma melhor qualidade de vida dos cerejeirenses, destacou Goebel.