No último final de semana, aconteceu em Vilhena, a 2ª Copa de Voleibol, realizado pela equipe adulta feminina da AABB.

O evento esportivo teve o apoio da Secretaria Municipal de Esporte.

No total 17 equipes participaram da competição, 16 de Rondônia e uma do Mato Grosso. De Rondônia; Vilhena, Colorado, Pimenta Bueno, Cacoal, Espigão do Oeste, Jaru, Juína, do Mato Grosso, Aripuanã, sendo: 8 equipes femininas e 9 masculinas.

Os jogos masculinos aconteceram no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, já o feminino na Associação Vilhenense de Voleibol (AVV).

“Os organizadores agradecem a todos aos que apoiaram o evento para que ele pudesse ser realizado. Em especial queremos agradecemos nossos apoiadores que é a secretaria de esporte junto ao secretário Silmar e os patrocinadores, Mecânica Valdo, Tratormac Retifica de Motores, Mundo Alcalino, Trator Campo, O Pão de Queijo, JC embreagens, Parabrisas Vilhena e Hotel Luz Brasil”, comenta a equipe da AABB.

>>>Confira resultado:

1° LUGAR FEM: AABB VILHENA

2° LUGAR FEM: APAVEO (ESPIGÃO DO O’ESTE);

1° LUGAR MASC: FUT 7 (VILHENA);

2° LUGAR MASC: DR. AZAMBUJA (VILHENA);