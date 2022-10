A 16ª Zona Eleitoral de Cerejeiras (16ªZE) contou com a presença de alunos do Projeto Piloto “Jovem Eleitor Consciente” na preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nos municípios de Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste nas eleições 2022.

Eles também participaram da atividade de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, votando nas cédulas de papel que serão incluídas posteriormente nas urnas eletrônicas.

PROJETO “JOVEM ELEITOR CONSCIENTE”

O Projeto Piloto “Jovem Eleitor Consciente” foi idealizado pela magistrada Ligiane Zigiotto Bender, Juíza Eleitoral da 16ªZE e tem por objetivo demonstrar aos jovens a confiabilidade do sistema eletrônico de votação, para que possam ser difusores da segurança da preparação das urnas.

No dia 22 de setembro, a juíza apresentou o projeto para cerca de cento e dez alunos do ensino médio da Escola Tancredo de Almeida Neves e explicou a evolução do processo de votação manual para o eletrônico.

No encontro, foram sorteados dez alunos para participarem da cerimônia de preparação das urnas e atividades de auditoria.

Após o primeiro turno, a juíza eleitoral entregou certificados de participação e brindes aos alunos participantes, que, na ocasião, relataram um pouco sobre a experiência que tiveram.