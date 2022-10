POLIANA E CLARICE EM PARIS

Em clima de férias em Paris, com muitos passeios turísticos, lazer e diversão, a empresária Poliana Miranda das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, e sua sobrinha e afilhada Clarice Miranda Beltrame desfrutam dias de perfeita cumplicidade, com muito amor e carinho. A viagem é em comemoração aos 15 ANOS de Clarice ao lado da orgulhosa tia.

BLACK NIVER DA CASA&DECORAÇÃO

Em Cacoal, está sendo o maior sucesso a tradicional Promoção BLACK NIVER da CASA&DECORAÇÃO com ATÉ 60% DE DESCONTOS, na maior loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto o sócio proprietário Otávio Foli com algumas das atenciosas CONSULTORAS DE VENDAS Sâmara Pricila, Nete Ramos, Fernanda de Souza, Belita Ferreira e Bruna Pagung da moderna loja.

CIRURGIÃ-DENTISTA DÉBORA FOLI SEPP

Profissional dedicada e antenada em sua profissão para adquirir sempre mais conhecimentos na área da Odontopediatria, a cirurgiã-dentista DÉBORA FOLI SEPP de Cacoal/RO, participou no último dia 15, em Cuiabá/MT, de uma extensão com o professor Gabriel Politano de São Paulo/SP. Os temas abordados no evento foram intervenções de freios labial e lingual de neonatos e bebês, primeira consulta e gestão. Gabriel Tilli Politano é professor de cursos de graduação e pós-graduação, mestre em Odontopediatria, palestrante nacional e internacional sobre Odontologia pré-natal, neonatal e para bebês, autor dos livros “Tratamento Odontológico para Gestantes” e do livro-app “Terapêutica em Odontopediatria”, autor dos canais no Youtube Gabriel Politano para profissionais e Odontopediatria Mágica para crianças, apresentador e autor do TV Odontopediatria para Profissionais, fanpage com transmissões ao vivo e semanais de aulas científicas sobre Odontopediatria. Gabriel Politano é um dos odontopediatras mais conhecidos e renomados do país.

SICOOB FRONTEIRAS CACOAL

Registrei na renomada e prestigiada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, e que conta hoje, com mais de 14 pontos de atendimentos nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o gerente geral Edvaldo Rodrigues e a cooperada empresária Alessandra Cristina Stecca da Milhas Viagens e Turismo na Capital do Café.

SICOOB FRONTEIRAS MT

Em Barra do Bugres/MT, no último dia oito, equipe da SICOOB FRONTEIRAS participou da tradicional AÇÃO BARRALCOOL realizada pelo Grupo Barralcool na Escola Municipal Herculano Borges para a comunidade do município. A dinâmica equipe de colaboradores e voluntários da renomada cooperativa de crédito, que tem como gerente Fabiana Molina, levou a Educação Financeira por meio do Programa Clínicas Financeiras, de forma gratuita, com atendimentos individuais de finanças pessoais. Todo o atendimento é prestado por voluntários capacitados em Educação Financeira pelo Instituto Sicoob, tirando dúvidas sobre organização do orçamento, como lidar com as dívidas e evita-las, investimentos e diversos outros assuntos ligados à educação financeira. As crianças também participaram das atividades.

Campanha GP Fiat – FIAT PSV

No período de 13 a 16 último, a consultora de vendas SUELI RIBEIRO RODRIGUES da FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, participou como uma das vencedoras da primeira etapa do GP FIAT, campanha que premia os melhores níveis de atendimento de toda rede FIAT. O prêmio foi uma viagem a Pernambuco, com hospedagem no badalado Summerville All Inclusive Resort na praia de Muro Alto em Ipojuca. Na foto Sueli entre a filha Isabela Belchior e Everton Ferreira da Fiat, com a esposa Larissa e o filho Bernardo.

CHÁ DE PANELA – SYNDELL FOLI I

Em Cacoal/RO, SYNDELL FOLI teve festa em seu Chá de Panela e com o noivo Emerson Bino foi prestigiada pelos pais Ivone e Otávio Foli, sócio proprietário da CASA & DECORAÇÃO, e o irmão Otávio Henrique Foli.

CHÁ DE PANELA – SYNDELL FOLI II

Em Cacoal/RO, SYNDELL FOLI e EMERSON BINO cercados de carinho e atenção em seu Chá de Panela pelo pai do noivo, Lourival Bino e a madrasta Luciene Oliveira.

DOAÇÃO DE CABELOS

No próximo DOMINGO, dia 23, das 14 às 20hs, acontece no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, a Campanha EM PROL DAS MULHERES EM TRATAMENTO DE CÂNCER, onde as pessoas que doarem 20cm de seu cabelo serão atendidas gratuitamente pelos renomados cabeleireiros voluntários da campanha, VENÂNCIO GOMES, EDUARDO VANNON e ERON HAIR.