Com o melhor do sertanejo universitário e modões de raiz, acontece hoje, quinta-feira 20, o evento “Festeja In Vilhena”.

E o melhor, o evento conta com dois shows nacionais e terá a apresentação de nomes renomados com US Agroboy e Pedro Sanchez & Thiago.

Us Agroboy, é formada pelo mineiro Jamil Lennon e o goiano Gabriel Vitor, que se conhecem desde 2017 e formaram a dupla em 2021. Eles lançaram sucessos como o electro-modão “Baladinha rural”.

Já a dupla Pedro Sanchez & Thiago, ambos residem na cidade de Limeira SP. A dupla se conheceu em um bar na cidade de Limeira no ano de 2016 por meio de amigos em comum, quando um amigo pediu para os dois cantarem uma música juntos e tudo teve início, agora com muitos sucessos, um deles, “Amor Bandido”.

Os dois shows acontecem no BT Ranch com início às 11h. Os ingressos podem ser adquiridos na Hamburgueria Paulo’s Burguers, Boteco Major, Terere & Cia no Shopping e Distribuidora Gela Guela.

Para mais informações através do número (69) 98437-6044 – Lucas Britto.