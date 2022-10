Hoje, quinta-feira 20, a festa está garantida na Diip Bar em Vilhena com o show nacional de João Dalzoto e o melhor, com o maior open bar de todos os tempos.

Além do show nacional, o evento contará com a apresentação de Alipe Alves, Felipe Ferreira e Enevax e o open bar será das 21h às 01h da manhã e terá, chopp, cerveja, gummy, catuaba, vodka, juripinga, whisk, tequila, bacardi, cachaça sucuri e kanjinjin.

João Dalzoto, nasceu em Laranjeiras do Sul e criado em Rio Bonito e conta com muitos sucessos, entre eles, Dança dos vagalumes – com mais de 1,2 milhão de visualização no YouTube-, Quarto à direita e Banho maria – que tem participação de Jads e Jadson.

Ingressos disponíveis até as 23h por apenas R$50 e para atléticos e universitários pagam meia.

Para mais informações através do número (69) 98134-4990 – Wellington.