O Guaporé F.C encaminhou ofício demonstrando interesse em participar do Rondoniense, o time da Zona da Mata é um clube ativo na CBF e na FFER e com toda documentação em dia junto as entidades, além de ter participado do Rondoniense Série B ficando em terceiro lugar. Dessa forma por critérios técnicos, respeitando e seguindo o estatuto do torcedor, o Guaporé F.C participa do Rondoniense 2023.

Serão oito times disputando o campeonato estadual de futebol de 2023, Real Ariquemes, União Cacoalense, Genus, Porto Velho, Rondoniense, Vilhenense atual campeão da série B e o vice Ji – Paraná e agora o Guaporé F.C por critérios técnicos. A data do congresso técnico deve ser definida nos próximos dias.