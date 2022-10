A Policia Civil de Rondônia, através da Delegacia Regional de Vilhena e da 1ª Delegacia de Policia Civil de Colorado do Oeste- RO, cumpriu na tarde da último terça-feira, 18, mandado de busca e apreensão, além de cumprimento de mandado de prisão temporária, em uma residência no bairro Cristo Rei, em Vilhena – RO em desfavor de B. F. F. G., 22 anos.

B.F., é suspeito de participação no homicídio do vereador da cidade de Colorado, Thiago José Monteiro Vieira, ocorrido na noite de 22 de setembro.

A operação teve inicio logo após o crime e contou com uma metodologia aprimorada e competente dos investigadores da Policia Civil que juntou indícios da participação do suspeito, trabalhando diuturnamente no trato com os dados e informações recebidas.

Tal operação culminou com a abordagem na tarde de terça-feira, 18, em uma residência na 1503, nº 2101, Bairro Cristo Rei, em Vilhena, no momento da abordagem, o suspeito e morador da casa não se encontrava no local, porém tinha outras duas pessoas, D. H. R. S., 29 anos e S. F. G., 24 anos, que tinham acabado de matar uma outra pessoa que também estava no local, a vítima é Adriano Leonidio Gomes, 41 anos, que segundo os infratores, teria ido no local para “adiantar uma correria” gíria usada pelos marginais para dizer que estavam combinando crimes, porém acabaram matando a vítima.

Na abordagem, um dos suspeitos fugiu do local, desrespeitando as ordens de parada e pulando muros e telhados, sendo acompanhado pelos investigadores da policia civil, até sua imobilização e prisão, o diferencial nessa abordagem foi a utilização da tecnologia VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), que permitiu o acompanhamento de toda a operação no local e também permitiu que os investigadores pudessem fazer o acompanhando e prisão de todos os suspeitos.

