Na tarde desta quinta-feira, 20, a dupla Pedro Sanchez & Thiago visitou a redação do Extra de Rondônia para agradecer e convidar toda população vilhenense para estar presente no “Festeja In Vilhena” que acontece hoje no BT Ranch.

Os artistas contam que iniciaram a parceria há 4 anos e que apesar das dificuldades durante a pandemia conseguiram superar as adversidades.

“A época da pandemia foi muito difícil, mas trabalhamos muito nas nossas redes sociais, durante esse período nos destacamos no mercado. Viemos a princípio com a música sertaneja “Clone”, que destacou ao longo de 2020 e 2021, e logo após regravamos ela com a dupla Jads & Jadson, assim explodiu”, frisa os cantores.

Sendo a primeira vez em Rondônia, Pedro Sanchez & Thiago complementam que estão felizes pela receptividade e agradecem a todos de Vilhena e região pelo carinho.

“Esperamos toda população lá para cantar com nós, temos certeza que será um show de muita diversão e música boa”, finaliza a dupla.

Além de Vilhena, a dupla também se apresenta em Colorado do Oeste, no sábado, 22. O show acontece no parque de exposições do município. Pontos de venda em Colorado: Casa do Peão.