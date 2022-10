O governador Marcos Rocha (União Brasil) cumpriu agenda nesta quarta-feira, 19, na cidade de Vilhena.

Ele fez caminhada nas principais avenidas da cidade, dialogou com a população e repassou sua mensagem de continuar trabalhando pelo Estado.

Candidato a reeleição, Rocha visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que fez um breve balanço de sua gestão e explicou os motivos pelos quais deve continuar à frente do Executivo Estadual.

Na redação do site, ele esteve acompanhado de lideranças regionais, como é o caso dos deputados estaduais Ezequiel Neiva e Rosangela Donadon, ambos do União Brasil, e do prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos).

EXTRA DE RONDÔNIA – Governador, faça uma análise de sua campanha

MARCOS ROCHA – Estamos trabalhando muito. Além de candidato, também sou governador do Estado. Então, é diferente: além de administrar o estado, tenho que fazer campanha eleitoral para continuar esse importante trabalho que vem sendo executado em Rondônia. Mas, estou muito feliz por isso. Temos muitos amigos verdadeiros que trabalham com a gente, que estão aqui conosco, e quantos outros que nos acompanham. E acreditamos na continuidade no trabalho.

EXTRA – Faça um breve balanço do seu mandato

ROCHA – Em 2019, o Estado não tinha recursos e estava numa situação bem complexa. E, naquela época, quando assumimos, havia um comentário de que não poderíamos pagar a folha de pagamento do Estado. Cortamos contratos, criamos a primeira Delegacia de Combate à Corrupção em Rondônia e conseguimos fazer com que recursos aparecessem no Estado. Conseguimos reverter a situação e não atrasamos nenhuma folha de pagamento.

Contudo, a pandemia retirou as coisas programadas que seriam executadas no Estado. Eu só tinha um objetivo nessa situação: salvar vidas. Aí, por exemplo, eu pergunto: o que um pai vai fazer se tiver um filho doente? Quanto do orçamento o pai vai gastar para poder curar seu filho? Vai gastar 100% do orçamento. No Estado, é a mesma coisa. 100% aplicamos na Saúde. Comprei um hospital de alvenaria, que é o Regina Paz, que salvou muita gente de Rondônia e de outros Estados. Naquela época, todos pensávamos que a pessoa que tinha covid-19 estava condenada. Antecipamos a aquisição de quase 2 milhões de seringas antes de ter vacinas. Não faltou respiradores. Impedimos que uma crise se implantasse em Rondônia e hoje temos o controle da doença. Rondônia foi um dos primeiros Estados que retirou a obrigatoriedade das máscaras. Depois teve drive thru em todos os municípios e controlamos a doença, graças a Deus, graças a Ele.

E o melhor é que, mesmo com todos esses problemas, tivemos um superávit orçamentário de R$ 826 milhões, feito em conjunto entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativas, e outras autoridades.

Hoje, Rondônia é o quatro Estado do Brasil com o maior índice de transparência nas contas públicas. Temos solidez fiscal, compromisso com as contas públicas. Somos o quinto Estado com o menor índice de desemprego no Brasil. Crescemos muito, a ponto de autoridades de outros Estados solicitarem informações. Mas é simples: isso é resultado de honestidade, respeito, trabalho em conjunto com a Assembleia Legislativa. Hoje, estou consciente que o Estado está equilibrado.

EXTRA – Comente a respeito da Agricultura e o programa “Tchau, Poeira!”

ROCHA – Surgiu após lembrar que eu morava numa rua não asfaltada. Na chuva, era lama. Na seca, poeira. Distribuímos R$ 1 bilhão de acordo com as necessidades dos municípios, através de convênios, para fazer asfalto. É um projeto que deu certo e tem que seguir em frente.

Em Vilhena, temos bairros que receberão asfalto 100%, como o Embratel, Cristo Rei, e outros setores, como o 19, Primavera, entre outros. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer porque colocamos aqui a maior Usina de Asfalto do Estado de Rondônia. Ela faz 12 toneladas de asfalto por dia. O governo vai continuar ajudando as prefeituras com as obras de asfalto porque, se Deus permitir de continuar no governo, vamos fazer quase 100% de asfalto nas áreas urbanas dos municípios. Essa é minha intenção.

A mesma coisa acontece com o programa “Governo nas Cidades”, através da iluminação led que ilumina muito melhor.

Também queria falar sobre a Agricultura. Em 2019, quando assumi, tínhamos quase R$ 9 bilhões de negócios da Agricultura. Agora, em 2022, temos quase R$ 25 bilhões. Ou seja: em três anos, conseguimos triplicar o produto. Isso mostra que nosso povo é trabalhador e o governo foi parceiro. Outro exemplo é a Rondônia Rural Show. Vemos que o nosso Estado está realmente desenvolvendo.

EXTRA – Vilhena terá o benefício do projeto do restaurante “Prato Fácil?

ROCHA – É um projeto do governo do Estado para pessoas com dificuldade para se alimentarem. Esse projeto é para levar alimentação de qualidade ao custo de R$ 2,00 e começa a partir de segunda-feira, em Vilhena.

Há vários restaurantes credenciados em Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Guajará-Mirim e Cacoal.

EXTRA – No 1º turno alguns candidatos fizeram críticas a sua gestão, criticas que continuam agora no 2º. O que senhor pensa sobre isso?

ROCHA – Não critiquei e não vou criticar nenhum candidato. Não é minha característica. Se for construtiva é boa, mas destrutiva eu considero que é fraqueza moral. O candidato não precisa criar narrativas e sim mostrar trabalho. Eu acredito em Deus acima de tudo, defesa da família e em nossa pátria. Vou seguir em frente, diferente da velha campanha, da política que fala mal. Essa questão de política destrutiva é coisa de gente fraca.

EXTRA – Qual seria sua mensagem para a população rondonienses faltando 10 dias para a eleição do 2º turno?

ROCHA – Quero que a população de Rondônia reflita bem. Estamos com um estado equilibrado financeiramente. Antes não era. 80% das escolas renovadas, tiramos 100% das escolas de latas, compramos notebooks, melhorias salariais para todos os servidores, mesmo tendo vivido numa pandemia; não precisou de manifestações, greves. Fiz uma lei de redução combustíveis. Reduzimos a conta de energia elétrica em 10%. Tudo isso estamos conseguindo trabalhando de forma correta. O valor dos imóveis aumentou, valorizou. Peço que todos reflitam nisso. Então, é Marcos Rocha como governador aqui em Rondônia, o senador é no Senado e Jair Bolsonaro como nosso presidente.

