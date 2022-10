Na última terça-feira, 18, foi realizado no auditório do Ministério Público (MP) de Cerejeiras, o 2º Fórum de Apresentação do Projeto “Muito Prazer: Eu, apenado”, realizado pelo Conselho da Comunidade na Execução Penal daquele município.

Objetivo Fórum foi justamente apresentar a comunidade e as autoridades locais a realidade social, econômica, cultural e criminal dos apenados que cumprem pena na Cadeia Pública, no que diz respeito aos aspectos sociais, nível de escolaridade, instrução e aptidão ao trabalho, situação econômica dos mesmos e dos familiares e o motivo do crime que gerou a condenação que está sendo cumprida ou já foi extinta, caso dos egressos.

Apresentação dos dados tabulados foram apresentados por Vanessa Simões, juntamente com Carlos Schneider, exibiram a pesquisa de 2022, fazendo uma breve comparação dos dados tabulados com a pesquisa de 2019, apresentando as principais modificações que ocorrem durantes os anos, para realizar uma leitura crítica do cenário atual.

No evento, houve participaram de 05 reeducandos, que cumprem pena no regime fechado, na unidade prisional de Cerejeiras, que apresentou uma peça teatral de cunho religioso criada pelos próprios reeducandos que foram supervisionados e orientados pela Companhia de Teatro de Cerejeiras- COMTECER.

Por fim, foi realizada uma roda de conversa diante dos dados apresentados do perfil sócio-educativo-econômico-criminal dos apenados para a fomentação de políticas públicas para atendimentos adequados, precisos e eficientes tanto do Conselho como de todos os envolvidos e novas implementações de projetos que auxilia no desenvolvimento da cidadania e ressocialização dos apenados.

Conselho da Comunidade na Execução Penal de Cerejeiras agradece a todos que participaram do evento.

>>>Vídeo abaixo: