A Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia, em atuação na circunscrição policial de Vilhena, por interesse público, apresenta fotografia digital do foragido Marcos da Rocha Oliveira, contra quem há mandado de prisão temporária.

Marcos é principal suspeito de assassinar Marta da Silva, no dia 23 julho 2022 (leia AQUI), em uma casa nos fundos de uma mercearia/bar no Bairro Embratel, Vilhena.

O suspeito assassinou a vítima com golpes de instrumento contundente, enquanto a ela dormia, embriagada.

A polícia descobriu que Marcos costuma frequentar a região de Seringueiras, Costa Marques, São Miguel do Guaporé, São Francisco, no Estado de Rondônia. Qualquer notícia do paradeiro, favor telefonar para o número 197 (Polícia Civil) ou 190 (Polícia Militar), para que se efetive o cumprimento do mandado de prisão.