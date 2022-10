O promotor eleitoral, João Paulo Lopes, se manifestou contrário às ações movidas pela coligação “Compromisso e Trabalho por Vilhena”, que tem o delegado Flori (Podemos) como candidato a prefeito, e pediu que os registros de Rosani Donadon (PSD) e Ederson Deiró (PL), candidatos a prefeito e vice, respectivamente, sejam deferidos para a eleição suplementar de 30 de outubro.

CASO ROSANI

A coligação impetrou impugnação afirmando que Rosani não teria apresentado documentos dentro do prazo legal, especificamente, através de certidão que estaria vencida (leia mais AQUI).

Rosani apresentou defesa e a manifestação do promotor foi contra a ação do adversário. “Em que pese as alegações do impugnante, observa[1]se dos autos que não existem razões que sustentem o indeferimento da candidatura de Rosani Donadon”, argumentou.

Lopes continuou afirmando que a questão é apenas formal e lembrou que, recentemente, Rosani foi candidata a deputada federal, “no qual teve todas as condições de elegibilidade atestadas com o deferimento do respectivo registro de candidatura”.

CASO EDERSON

Neste caso, o Partido Progressista (PP), que indicou o vice Aparecido Donadon e que faz parte da coligação “Compromisso e Trabalho por Vilhena”, requereu a impugnação do registro argumentando que Ederson Deiró não teria comprovado que realizou, dentro do prazo legal, seu pedido de desincompatibilização do cargo/função pública que exerce junto ao Tribunal Regional do Trabalho – 14ª Região. “Todavia, verifica-se pela certidão acostada em ID: 109981690 que o candidato impugnado provou documentalmente ter protocolado tempestivamente seu pedido de licença junto ao órgão responsável, o que se conclui suficiente para efeito de desincompatibilização”, apontou o promotor.

