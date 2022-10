A vítima procurou o quartel da Polícia Militar (PM) de Cabixi para registrar que teve uma espingarda e munições furtadas dentro do paiol, em seu sitio.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que saiu de sua residência localizado na linha 11 km 38, área rural de Cabixi na manhã do último sábado, 16, por volta das 08h e retornou por volta das 17h. Contudo, só notou que o paiol tinha sido arrombado no outro dia.

Do local levaram uma espingarda calibre 12 e um cinturão com alguns cartuchos intactos, porém não soube informar a quantidade exata.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.