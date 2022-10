A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), visitou nesta semana o projeto social e cultural “Dança Vilhena Corpo e Movimento”, que é realizado e coordenado pela professora Nádia Reis, em Vilhena.

Rosangela Donadon destinou uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para apoiar o projeto que já está beneficiando mais de 100 mulheres com aulas gratuitas de zumba.

Segundo a professora de dança Nádia Reis, a prática da zumba traz inúmeros benefícios à saúde como a melhora da circulação sanguínea, fortalece o coração, aumenta a flexibilidade, diminui o estresse, melhora a coordenação e auxilia na perda de peso, e também contribuiu para elevar a autoestima das mulheres que participam do projeto.

“Praticar a zumba traz uma sensação de bem-estar enorme! Esse projeto está contribuindo com vários benefícios para as participantes. Além desse momento de lazer, podemos, também, cultivar a interação e a amizade entre as alunas. Muitas pessoas têm dificuldade de procurar atividade física, então é também uma oportunidade para que as pessoas conheçam um outro lado da zumba, o do cuidado com a mulher, principal interesse do projeto. Agradeço a deputada Rosangela Donadon por apoiar esse projeto lindo que vai oferecer aulas gratuitas de zumba para mulheres de Vilhena por oito meses”, agradeceu a professora.

A deputada Rosangela Donadon parabenizou as participantes do projeto e ressaltou que é um prazer poder contribuir com a iniciativa que traz inúmeros benefícios à saúde além de contribuir para melhorar a autoestima das participantes.

“O projeto Dança Vilhena Corpo e Movimento é um projeto maravilhoso. Quero parabenizar a idealizadora e instrutora, nossa querida professora Nádia Reis pelo trabalho realizado. Fico feliz em contribuir para a realização desse projeto que trabalha, sobretudo, a saúde e a autoestima das nossas mulheres”, ressaltou a deputada.