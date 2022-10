Acidente envolvendo uma motoneta Biz e um carro Toyota SW4 aconteceu na manhã deste sábado, 22, no centro de Vilhena, e deixou um rapaz ferido.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta seguia pela Avenida liberdade, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Quintino Cunha, colidiu com o carro no qual a motorista teria avançado a preferencial.

No choque, o motoqueiro sofreu ferimentos pelo corpo e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para o trabalho da perícia, depois registrou a ocorrência.