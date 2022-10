Com recurso destinado pelo deputado estadual Alex Silva no valor de R$100 mil reais, o 2º Batalhão de Polícia Militar do município de Ji-Paraná recebeu no fim do mês de agosto (24), mais armamentos (carabina tática e espingarda) para que os policiais da unidade possam oferecer melhor serviço à sociedade ji-paranaense.

“Quando investimentos na Polícia Militar, estamos investindo na segurança da população, e isso não tem preço. Nossos policiais precisam estar bem armados para proteger os cidadãos e as famílias do nosso estado”, afirmou o parlamentar.