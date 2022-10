O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na manhã de domingo, 23, na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi chamada no canteiro do obras do condomínio Village, onde informação dava conta que ladrões invadiram o local, arrombaram o barracão e levaram diversos objetos.

Segundo relatou as vítimas, quem invadiu o local quebrou três cadeados com correntes e arrombaram três portas para ter acesso ao material.

Foram furtados uma betoneira da cor amarela CSM de 400 litros nova, uma serra circular Makita, uma furadeira, três extensões de 20 metros com cabo triplex, 15 metros de Mangueira de jardim, uma carriola de cor cinza Tramontina, uma extensão de 30 metros, uma extensão de 20 metros e cinco rolos de fios.

No local havia rastro de carro, no qual provavelmente foi usado para transportar o material furtado.