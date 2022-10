Ao adotar práticas de jogo responsável, o apostador está ciente que as apostas on-line envolvem riscos e consegue ter uma experiência de jogo baseada no entretenimento

Legalizadas no Brasil desde 2018, por meio da lei federal 13.756, as apostas esportivas ganham cada vez mais adeptos e movimentam bilhões no País. A regulamentação por parte do governo Federal deve acontecer até dezembro deste ano. Enquanto isso, a lei permite que as empresas operem no Brasil, mas com sede no exterior.

Fato é que o setor já movimenta bilhões de reais no Brasil. O governo brasileiro estima que as apostas esportivas on-line possam movimentar de R$2 a R$8 bilhões por ano. Outra estimativa, também do governo, revela que seria possível arrecadar entre R$ 400 milhões e R$ 700 milhões em impostos com a regulamentação dos sites de apostas.

A perspectiva para o mercado de casas de apostas esportivas é de um aumento superior a 10% nos próximos anos.

Atualmente o Brasil conta com cerca de 101 milhões de jogadores e algo em torno de 500 casas de apostas. Com relação ao valor movimentado, a pesquisa indicou que os brasileiros ocupam o 10º lugar no mercado, com US $2,7 bilhões de janeiro a julho de 2022.

Diante desse cenário de crescimento, uma preocupação desponta: a prática de jogo responsável.

Casas de apostas: como praticar o jogo responsável

Reportagem do Senado Notícias mostra que o Programa Ambulatorial do Jogo Patológico do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), aponta que pouco mais de 73% dos viciados em jogos são também dependentes do álcool. Além desses, cerca de 60% apresentam dependência de nicotina, e quase 40% têm algum transtorno relacionado às drogas.

Pensando nisso, um projeto de lei (PL 2.350/2022), do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) obriga casas de jogos de azar ou atividades similares a exporem uma advertência aos apostadores, de modo claro e visível, a expressão: “A prática do jogo pode viciar e provocar problemas emocionais ou financeiros”.

Considerada por muitos apostadores uma forma de renda extra, as apostas esportivas são uma forma de entretenimento. No entanto, como as apostas envolvem valores em dinheiro, é preciso responsabilidade ao jogar.

Pensando em fazer um jogo responsável, leve em conta essas orientações:

Aposte de forma moderada e consciente;

Saiba que há chances de ganho e perdas;

Utilize as plataforma de jogo de maneira que se aproveite condições de baixo risco;

Compreenda as regras e particularidades de todos os tipos de apostas;

Estabeleça um plano de apostas racional, que inclua valores máximos de depósito semanais e mensais;

Nunca jogue somente para recuperar perdas;

Tenha dinheiro próprio separado para apostar e que não faça falta ao orçamento familiar;

Não peça dinheiro a terceiros ou faça empréstimo para apostar;

Jogue com o intuito de se divertir;

Aposte em estado de sobriedade psicológica e física.

Jogo responsável X comportamento de risco

Antes de praticar o jogo responsável nas casas de apostas on-line, você saberia identificar os principais comportamentos de risco?

Atenção aos sinais:

Apostar sem parar, ultrapassando os limites financeiros que estabeleceu;

Sentir-se mal, ansioso e preocupado quando não está apostando ou pensa em parar de apostar;

Tentar parar de apostar e não conseguir;

Jogar durante episódios de depressão, angústia e ansiedade;

Voltar a apostar após perdas somente para tentar recuperar o prejuízo imediato;

Não falar abertamente sobre seus comportamentos com o jogo;

Prejudicar suas relações laborais, familiares, financeiras e amorosas por estar envolvido com apostas;

Pedir dinheiro emprestado para cobrir perdas com apostas ou para seguir apostando.

Conclusão

Mesmo sendo uma experiência de diversão, apostar dinheiro é algo que deve ser levado a sério e que não afete a sua vida de maneira negativa. Caso perceba alguns dos sinais de alerta listados acima, é recomendável que busque aconselhamento profissional, como o oferecido pelo portal Jogadores Anônimos.

Assim, você consegue ajuda para diminuir os comportamentos arriscados, evitando prejuízos de ordem financeira e pessoal.