A Polícia Militar (PM) deteve quatro suspeitos após terem furtado uma mochica que estava em cima de uma mesa, enquanto a vítima conversava com um amigo, numa sorveteria em Vilhena.

A vítima relatou que dentro da mochila de cor preta continha, um par de chuteira da marca Rainha de cor azul escura e branca e outra da marca Nike de cor vermelha, além de um carregador de celular da marca Motorola e uma camiseta preta e verde.

No local há câmeras de segura e após verificar as imagens a guarnição realizou patrulhamento nas proximidades e localizou os suspeitos em um bar na Rua 65 atrás da Praça do Mensageiro, no Bairro Jardim Eldorado.

Um dos suspeitos faz uso de tornozeleira eletrônica, e estava descumprindo medida judicial, jogando sinuca e ingerindo bebida alcoólica.

Os suspeitos estavam com quatro bicicletas sendo duas de procedência duvidosa sem numeração de série, uma branca e uma preta.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.