O deputado estadual reeleito, Ezequiel Neiva (União Brasil), visitou a redação do Extra de Rondônia para agradecer a toda população rondoniense pelos 20.895 votos que obteve na eleição de 03 de outubro passado.

Ezequiel relembra que em 2018 conquistou o total de 11 mil votos e que agora, praticamente, dobrou esse resultado.

“É o resultado de muito trabalho. Ao longo dos 4 anos de mandato, sempre tive como meta trabalhar muito e assim fiz. Alcancei mais de 40 municípios com trabalho e também com presença para que no final eu conquistasse tudo isso”, conta o deputado.

Ezequiel também ressalta que, na história do Cone Sul, ninguém havia alcançado essa marca de mais de 20 mil votos para deputado estadual e que se sente realizado na política por conquistar tanto carinho.

“Agradeço a todos que confiaram em mim e no meu trabalho. Todo esse carinho que obtive me impulsiona e aumenta mais a responsabilidade e o compromisso de continuar trabalhando. Sei que não sou mais um deputado de 11 mil votos e estou ainda mais preparado”, destaca.

SATISFEITO COM VOTAÇÃO DE FILHO

Sobre seu filho, Wiveslando Neiva, que foi candidato a deputado federal e obteve 10.991 mil votos, Ezequiel disse que vão trabalhar ainda mais para que, daqui a 4 anos, sua eleição se concretize.

“Wiveslando sempre foi apaixonado pela política, além de ser uma pessoa espontânea e muito responsável. Me arrependo de não ter trabalhado antes o nome dele, mas ficamos muito satisfeito com a votação dele e muito honrado. Agora, com planejamento e programação, daqui 4 anos, novamente estaremos mais fortes”, finalizado Ezequiel.

