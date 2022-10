O repertório da apresentação envolve clássicos da música brasileira, com canções de Chico Buarque, como Roda Viva e João e Maria, além de Pixinguinha, Zé Ramalho, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no local a R$ 10. Crianças de até 12 anos não pagam.

O Coral Sicoob Credisul realizará a apresentação ‘Nossa Gente, Nossa Terra’ no próximo sábado, 29 de outubro, às 19h30, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO).

O grupo conta atualmente com 45 integrantes, formado por colaborados da Sicoob Credisul e pessoas da comunidade. A regência é feita pela professora Ana Cássia Silvestre, formada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. “Nesta apresentação trazemos músicas complexas de MPB, sertanejo, pop, um repertório eclético. Tenho certeza de que será linda”, afirma a regente.

Criado em 2016, o coral é um projeto desenvolvido pela cooperativa Sicoob Credisul que busca por meio da música promover a cultura. Outro objetivo é fomentar a qualidade de vida, visto que a música proporciona benefícios para a saúde mental e física, como a redução de sintomas de ansiedade e estresse, melhora na respiração e concentração, promovendo assim o bem-estar.

De acordo com Ana, o coral teve uma grande adesão pela comunidade. “Uma palavra que define o Coral Sicoob Credisul para mim como regente é orgulho. Começamos de uma forma sutil apenas com colaboradores e em 2019 abrimos para a comunidade. Foi uma grande surpresa, porque chegaram várias pessoas”, conta.

A maioria dos membros nunca haviam tido contato com a música antes, mas com os ensaios duas vezes na semana, o grupo tem conquistado um potencial surpreendente. “Hoje estamos em um nível avançado. Em 3 anos de coral, mesmo tendo parado com a pandemia, percebo que não existe música que não conseguimos cantar”, afirma.

A participação no coral é voluntária e gratuita para pessoas a partir de 15 anos. Os ensaios são realizados nas terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, localizado na Av. Capitação Castro, 3112, Centro. Para ingressar, o interessado deve comparecer e realizar uma audição. Mais informações sobre no telefone (69) 3316-6153.