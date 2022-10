Na tarde de segunda-feira, 24, João Crisóstomo, de 51 anos, pai de Tamiris Pinto da Silva, de 25, e sogro de Alan da Silva, de 33, vítimas fatais da colisão entre uma caminhonete Ford 4000 e uma motocicleta CG 160, na tarde do último dia 13, na BR-364, Km 6, em Vilhena, procurou a redação do Extra de Rondônia para expressar sua indignação, na qual não aceita que foi acidente e sim homicídio.

Além disso, declara que entrou com ação judicial e pede rigor em investigação de culpado por morte de filha e genro (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com João, ele não entende como que a caminhonete que estava com problemas mecânicos estava sendo usada no apoio de apenados que desenvolvem atividades fora do presidio.

João conta que a caminhonete é custodiada pela Justiça e havia sido liberada para prestar tal apoio no transporte, porém, não poderia estar sendo usada naquele momento, havia vista, que estava sem freio.

João ainda relata que o motorista que é Policial Penal, trafegou por cerca de cinco quilômetros por uma estrada vicinal até sair na rodovia, onde aconteceu a colisão, mas poderia ter evitado, se não tivesse tentado acessar a pista sabendo que o veículo estava sem freio. “Deveria ter dado um jeito de parar a caminhonete antes de entrar na BR, pois sabia que a mesma estava com problemas e assumiu a responsabilidade e acabou causando uma tragédia”, desabafa.

João esclarece que o condutor da caminhonete não transitava pela BR-364 sentido Porto Velho, como muitos disseram, mas pela estrada vicinal que dá acesso ao presídio e como o veículo estava sem freio não conseguiu parar e invadiu a rodovia, provocando a colisão, na qual resultou na morte trágica de sua filha e seu genro.

João que trabalha nas proximidades onde aconteceu a fatalidade, teve acesso as imagens de câmeras de segurança, mostrando exatamente como aconteceu o fato. Tal imagens já estão de posse de seu advogado.

João ainda desmente o fato que sua filha estava grávida, e afirma que quer que seja feita justiça, pois segundo ele, não foi um acidente e sim um duplo homicídio e pede investigação rigorosa e que o culpado seja responsabilizado na forma da lei.