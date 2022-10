“Simplesmente extraordinário”. Com essas palavras, o professor Silvan Freitas destacou o desempenho das equipes de base da Associação Vilhenense de Vôlei (AVV) que venceu em três categorias na “Copa AMEC”, realizada no município de Cacoal.

De acordo com Silvan, o destaque é para as meninas que venceram nas duas categorias. A competição reuniu dezenas de atletas nas categorias sub-15 e sub-21 com representações de muitos municípios rondoniense.

A delegação de Vilhena contou com a participação de cinco equipes e apenas o masculino sub-21 não conseguiu chegar às finais da competição ficando com a quarta colocação; as demais equipes da AVV chegaram as finais da Copa de forma invicta evidenciando o bom momento do voleibol da AVV.

Na ocasião, Vilhena sagrou-se campeã no sub-15 masculino, sub-21 e sub-15 feminino, mostrando a força das categorias de base da AVV que tem se mantido entre os melhores de Rondônia.

“Nossas meninas e meninos sobraram na competição vencendo três títulos dos quatro em disputa. O fundamento de maior destaque dos atletas da AVV foi o saque, que proporcionou viradas espetaculares que culminou no êxito das nossas equipes”, disse Silvan, que também teve Ana Emerick na comissão técnica.

A comissão ficou encantada com os resultados e a performance individual dos atletas que chegam ao final da temporada 2022 com ótimo rendimento.

Na categoria sub-15 feminino, as duas equipes da AVV chegaram à final da competição e o feito foi motivo de muito contentamento na delegação.

Silvan agradeceu a todos que apoiam o projeto da AVV.