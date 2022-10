Na manhã desta quarta-feira, 26, Cristiane Vilasboas, mãe do atleta Arthur Vilasboas da Silva, de 13 anos, e tia de Gabriel Lucas Gomes Florentino, de 14, visitou a redação do Extra de Rondônia para pedir apoio, pois os garotos irão participar dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB”s), que acontece entre os dias 31 de outubro a 15 de novembro no Rio de Janeiro (RJ).

A competição é seletiva para o campeonato sul-americano disputado no final do ano no Brasil.

Arthur e Gabriel são atletas da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) e irão representar Vilhena e Rondônia nas competições de Quadra e Praia.

Arthur é estudante do 9º ano na escola Tiradentes, e já participou 6 campeonatos e trouxe medalhas de ouro, prata e bronze.

Gabriel cursa o 8º ano na mesma escola e já participou de 8 competições, também com excelentes resultados, com medalhas de ouro, prata e bronze.

Cristiane relata que o governo do Estado contribuiu com passagens, hospedagem e alimentação básica, porém, outras despesas pessoais os atletas tem que arcar.

Com isso, ela promoveu uma feijoada para arredar fundos, mas conseguiu apenas R$ 500,00 – e ainda tem que deduzir os custos desse valor.

A mãe frisa que precisa arrecadar cerca de R$ 2 mil para as despesas dos garotos e irá promover no sábado, 29, um Vatapá e quem quiser contribuir é só ligar no telefone (69) 98431 2966 – falar com Cristiane.

Além disso, Cristiane apela para os empresários que queiram patrocinar os meninos e disponibiliza o telefone e PIX (69) 98431 2966.