Com o objetivo de debater o tema “Entrelaçar saberes: diálogos e reflexões sobre a prática educativa no contexto da escola pública”, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com SEBRAE-RO, SICOOB, UNESC E FAVOO, iniciou nesta terça-feira (25), o Fórum Municipal de Educação, evento que acontece no auditório da FAVOO e se encerra nesta quinta-feira (27). Uma homenagem foi feita aos servidores municipais vítimas da Covid-19.

Na oportunidade, a cerimônia de abertura contou com a participação da Orquestra Sinfônica de Vilhena, além da palestra do professor e jornalista, Fabrício Carpinejar.

Escritor renomado e premiado, inclusive ganhador do Prêmio Jabuti, Carpinejar falou sobre “como ter comportamento empreendedor, protagonizando o alcance de nossos desejos”.

Nesta quarta-feira (26), o evento segue sua programação na Unesc, com palestras, cursos e oficinas pedagógicas.

Durante a abertura o evento, estiveram presentes o prefeito de Vilhena, Ronildo Macedo, acompanhado da primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Cristiane Del Pino Ortiz, juntamente com o secretário de Educação, Marciano Candido, bem como da coordenadora geral do Fórum, professora Paula Alves Monteiro, entre outras autoridades.

Confira a programação do evento:

Terça – feira (25) – FAVOO: Orquestra Sinfônica, palestra com Fabrício Carpinejar

Quarta- feira (26) – UNESC: Palestra com Willian Chimura, Marcelo Pedro Marinho, Anderson da Silva Ramos Coelho. Mini curso Educação de Jovens e Adultos, Ministrante Sara Jane Cerqueira Bezerra.

Quinta-feira (27) – UNESC: Palestra Ricardo Casco, Franciane Heiden Rios, Dra. Solange B. Guimarães Ferreira.

O fechamento do evento acontece no auditório da FAVOO com evento teatral grupo de teatro, Wankabuki e palestra show, Fabiano Brum e banda.