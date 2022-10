Os candidatos Rosani Donadon (PSD) e Ederson Deiró (PL), que disputam os cargos de prefeito e vice, respectivamente, participaram, na noite desta segunda-feira, 25, de sabatina organizada em parceria entre o site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena, através do “Programa do Noel”.

Inicialmente, entre outros assuntos, Rosani fez uma análise do Hospital Regional (HR) de Vilhena e como pretende trabalhar nesse sentido caso seja eleita prefeita.

“Saúde sempre foi um problema em Vilhena, mas nas nossas gestões sempre funcionou. Falo isso sem nenhuma dúvida ou médio, porque sempre demos conta do recado. Para o HR vamos contratar médicos. Aquela reforma que está acontecendo lá, de R$ 2,3 milhões, é de uma emenda que eu consegui quando estava como prefeita. Vamos chegar e contratar médicos especialistas. Quando estive lá, compramos mais de R$ 10 milhões em equipamentos para o HR”, disse.

Ela disse que parcerias são importantes na gestão e, nesse sentido, após a eleição, irá manter diálogos com deputados, senadores e vereadores. “A partir do momento que sou eleita, estou representando Vilhena e vamos correr para conquistar recursos para o nosso município”, destacou, complementando que “os palanques são desmontados, se esquece o passado e se começa a trabalhar em união. Não vamos estar jogando isso na cara de ninguém”.

Eles também deixaram uma mensagem ao eleitor a respeito de domingo 30, dia da eleição. “Estou apta e iremos fazer um mandato bonito, lutando com garra pelo vilhenense em todas as áreas. Peço a vocês, uma oportunidade e não estou aqui para falar mal do meu concorrente. Os meus desafios são levar as asfalto aos bairros, lutar pela Saúde e outras áreas. Tenho conhecimento e vamos chegar trabalhando, atendendo nossa população com amor e carinho”, disse Rosani.

Ederson, por sua vez, justificou o motivo de querer ser vice-prefeito de Vilhena. “Sou pioneiro e quero, junto com Rosani, poder bem administrar esta cidade, trabalhando incansavelmente. Não troque o certo, pelo duvidoso”, analisou.

>>> REVEJA, ABAIXO, A SABATINA NA ÍNTEGRA:

