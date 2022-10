Em parceria com a Sicoob Credisul, o Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece agora aos alunos das faculdades Fimca e Metropolitana o crédito estudantil ‘Faça Acontecer’. A linha de crédito possibilita o financiamento de 100% do curso superior nos câmpus localizados nas cidades de Porto Velho, Jaru e Vilhena, em Rondônia.

Com o ‘Faça Acontecer’, o estudante pode parcelar o curso por semestre pagando o valor da mensalidade com o desconto de à vista e com o rebate na taxa de juros. Para ter acesso ao financiamento, o aluno deve estar matriculado na faculdade conveniada, ir até uma agência Sicoob Credisul para realizar a análise de crédito e a simulação.

Para José Bernardo da Silva Neto, gerente da Sicoob Credisul em Porto Velho, o financiamento democratiza o acesso à educação e traz muitas vantagens. “É uma parceria interessante para as duas partes, pois oferece taxas atrativas e contribui para o acesso à educação. É uma grande conquista da Sicoob Credisul e da comunidade acadêmica, pois a linha de crédito atenderá todas as unidades do grupo”.

Mario Leonir Schwaab, diretor administrativo do grupo Aparício Carvalho, conta que a parceria surgiu da necessidade de oferecer mais uma opção de financiamento aos alunos. “A Sicoob Credisul trouxe uma proposta atraente. Abrimos a conta e agora podemos proporcionar aos nossos acadêmicos o financiamento de suas mensalidades, e claro, com uma taxa mais interessante”.