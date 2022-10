Um homem foi esfaqueado após se desentender com outro em uma reunião familiar na cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima e autor estavam numa reunião familiar, quando a vítima chamou o enteado para conversar e teria dito a ele para não se intrometer na vida de sua mãe.

Com isso, os ânimos se alteraram, e enteado e padrasto começaram a discutir, durante a discussão o pai do enteado que também estava no local ficou irritado e desferiu um golpe de faca na barriga do padrasto de seu filho.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do hospital municipal por populares. Ele passou por cirurgia e está em observação.

A tentativa de homicídio foi registrada na delegacia de Polícia Civil pela Polícia Militar (PM).