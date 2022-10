Nesta sexta-feira 28, comemora-se o Dia do Servidor Público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937. O servidor público deve ser prestativo e educado, pois trabalha para atender as necessidades da comunidade.

O Deputado Chiquinho da Emater (PSB), destacou sua gratidão e conhecimento a todos os servidores públicos que comemoraram o “Dia do Servidor Público”.

“Como servidores desenvolvem com muito respeito, seriedade e responsabilidade suas funções junto a população, quem toca os serviços e a máquina administrativa são os funcionários públicos, por isso, quero que se sintam abraçados, nosso reconhecimento e homenagem a todos os servidores”, disse o deputado em homenagem.