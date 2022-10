O Dia do Veterano, instituído pelo governo do Estado por meio da Lei nº. 5.389, de 11 de julho de 2022, é comemorado no dia 22 de outubro.

Este ano foi comemorado dia 24, na última segunda-feira, no Quartel do Comando Geral da PM, em Porto Velho. Durante o evento foi concedida a Moeda Veteranis Honorem, visando homenagear os policiais militares, que por longos anos, estiveram na caserna, servindo e protegendo a sociedade. Policiais que não apenas fizeram parte da história da briosa PMRO, mas que de certa forma são a própria história.

Em portaria assinada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM James Alves Padilha, o governo do Estado, por meio da Polícia Militar reconhece e recompensa concedendo a Moeda para aqueles que passaram para a inatividade, após cumprirem os requisitos estabelecidos no estatuto da Polícia Militar do Estado de Rondônia. No mesmo evento foram homenageados os policiais militares veteranos que participaram do desfile 7 de setembro deste ano.

Representando o governador do Estado, o coronel PM Veterano Valdemir Góes, disse que uma das mais importantes homenagens a quem se deu por toda sua juventude em prol da segurança da população rondoniense. “Me sinto honrado com a lembrança”. Já o Secretário da Sesdec, tenente-coronel BM Vital, parabenizou aos homenageados, ressaltando a importância do reconhecimento a cada um dos veteranos. O ex-comandante-geral coronel PM Marcos Braga, também elogiou o evento e no misto de surpresa e satisfação, lembrou de amigos e fatos marcantes durante sua gestão à frente da Polícia Militar de Rondônia.

O comandante-geral da PM, coronel PM James Alves Padilha, enalteceu aos policiais militares veteranos que dedicaram grande parte de suas vidas em prol da sociedade, em cada rincão do nosso Estado, engrandecendo o nome da Instituição Policial Militar e cumprindo com esmero e abnegação o compromisso de bem servir e proteger os nossos cidadãos. “Esta data que hoje está sendo comemorada é mais do que especial e merece ser enaltecida e doravante sempre lembrada: a Polícia Militar de Rondônia está em festa”.

Na Ordem do Dia o comandante-geral informa que a história da PM foi construída pelos veteranos em grande parte de suas vidas, às custas de suas forças, vitalidade e juventude, muito fazendo para que hoje pudéssemos comemorar esta data, a qual um dia também será igualmente dedicada a cada um dos que hoje estão na ativa, eis que ninguém se faz veterano de um momento para outro. “Estendo também os meus sinceros cumprimentos aos demais servidores civis que mesmo não pertencendo aos nossos Quadros, muito contribuíram para o legado deixado pelos nossos veteranos enquanto estiveram ombreando conosco, e hoje estão aposentados” disse o comandante.

Mais uma vez lembrou aqueles que aqui primeiro chegaram “abriram caminho para continuarmos o trabalho de manter a nossa Polícia melhor a cada dia. As contribuições deixadas pelos senhores e senhoras nos permitiram dar continuidade em nossas tarefas, a partir de um elevado patamar, que nos impõem a responsabilidade de honrar este legado, preparando a Polícia Militar de Rondônia para as futuras gerações “, finaliza.

Comemorações no interior

O Dia do Veterano também foi comemorado no interior do Estado. Unidades Operacionais situadas no eixo da BR-364, como o 4º Batalhão em Cacoal e 3º Batalhão em Vilhena, também realizaram encontros de veteranos, onde foram distribuídos lembranças aos presentes.

Aconteceu também apresentações de vídeos em homenagem aos policiais militares e lida a Ordem do Dia do comandante-geral da PMRO. Viaturas históricas ficaram expostas para visitação dos veteranos.

Também foram feitos discursos saudosos por ex-comandantes das Unidades, policiais da reserva, reformados, femininas e servidores civis. A emoção tomou conta de todos ao relembrarem as histórias do passado, foi difícil conter as lágrimas.

No café, oferecido aos militares da ativa e da reserva, puderam interagir e aproveitar a visita às sedes das Unidades.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>