A dupla Ícaro & Gilmar que está em ascensão no mundo da música sertaneja faz show no dia 19 de novembro no BT Ranch, em Vilhena.

O primeiro lote de ingressos já estão se esgotando e você pode se antecipar para não perder a oportunidade de curtir um espetáculo musical de qualidade com preços especiais.

Ingressos podem ser adquiridos no Hambúrgueria Paulos Burguer, Smoking Tabacaria, Ice Creamy (em Frente ao Park Shopping), Boteco Major, Tereré e Cia, Distribuidora Gela Guela, Recanto da Praça, Distribuidora do Seu Zé, Mercado Santiago, Vilhena Botinas, Stike Boliche, D’ Oeste Store, QG Espetos e De Limas Bebidas.

Os valores até o momento estão de pista R$ 50,00 área vip R$ 80,00 e camarote individual R$ 120,00 valores fixos até o dia 7 de novembro.

A organização do evento comunica que no dia 8 de novembro acontece a virada de lote com novos valores.

A dupla explosão do momento, está com um repertório que vem agradando a todos, o público vai curtir os grandes sucessos como “Despedida”, “M de Mulher”, “A Gente Acertou”, “Não Me Esquecerás, “Imperfeitos”, “Óculos Escuro”, entre outros.

Com 11 anos de carreira, a dupla tem mais de meio milhão de inscritos no canal oficial do Youtube e mais de 570 milhões de visualizações em seus vídeos, além de 1,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O evento também contará com o pré-show de Meire Cabianchi, Alipe Alves, Alex Vilela, Romarinho Oliver e Dj Kalil.