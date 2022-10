Durante essa semana, 24 a 28 de outubro, o médico especialista em neuropediatria Raul Rodrigo Arteaga, esteve no município para realização de consultas aos associados da Amavi (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena).

Mais de 100 crianças e adolescentes foram beneficiados com a ação realizada através de parceria da entidade com os vereadores Samir Ali, Ademir Alves, Vivian Repessold, Nica do Cabo João, Dhonatan Pagani e Sargento Damasceno, que destinaram recursos através de emenda impositiva para ações voltadas a área da saúde.

Foram gerados diagnósticos, receitas, solicitações de exames, condutas terapêuticas e médicas, atualização de laudos, encaminhamentos e relatórios para que as famílias possam buscar por seus direitos, como auxílios e benefícios sociais.

“Quando falamos sobre crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a neuropediatria é uma das especialidades que possuem papel fundamental no diagnóstico e acompanhamento do quadro, e infelizmente o município ainda não oferece este profissional. Por essa razão Amavi tem buscado a parceria de nossos representantes e realizado essa ação de suma importância, pois o primeiro passo é um diagnóstico”’, explica a presidente da Amavi, Sedilaine Marques.

“Estou muito agradecida pela oportunidade. Meu filho hoje com quatro anos enfim foi diagnosticado, médico atencioso e excelente”, relatou a associada Tatieli Pinho Bueno.

O mesmo sentimento de alívio veio para Luciana Alberta da Silva que passou o filho de 12 anos pela consulta neuropediátrica e teve o diagnóstico de TEA associado a outra síndrome. “Hoje descobri que das três medicações que meu filho faz uso, duas não são necessárias. Fui tratada com muita atenção e humanidade. Só tenho a agradecer ao dr. Raul, a Amavi e aos vereadores que tornaram possível essa ação.”

Além das consultas neuropediátricas, a parceria dos vereadores com a Amavi proporcionou atendimentos especializados em odontopediatria, terapia familiar e fonoaudiologia, para os associados.