No mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e de colo do útero, a Diretoria de Serviço Social (DISS) da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) realizou evento destinado às policiais militares. O evento aconteceu na manhã de quinta-feira, 27, de outubro de 2022, na sede da Diretoria de Serviço Social (DISS).

O palestrante foi o major PM Médico Matheus Basso, nutrólogo, que falou sobre a importância da alimentação para uma vida saudável. Nas palavras do Oficial, “todas as doenças do organismo do ser humano são causadas por inflamações e a alimentação saudável é a resposta para a longevidade”.

Já a major PM psicóloga Alessandra Machado trouxe uma reflexão sobre a importância do autocuidado para uma vida mais saudável e feliz. Para finalizar as policiais militares participaram de atividade de ginástica laboral com as educadoras físicas Juliana Farias e Keila Azevedo da A.C Fitness.

De acordo com o chefe do Serviço Social da DISS, major PM Assistente Social Luciano Pinheiro Torres, esta é uma ação socioeducativa voltada para a prevenção do adoecimento e aumento do bem-estar social. O evento foi pensado e organizado para as policiais militares das Diretoria de Serviço Social, Diretoria de Saúde, Batalhões de Policiamento Ostensivo e Corregedoria.