O prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos), entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para reforçar seu apoio a três importantes figuras políticas visando as eleições deste domingo, 30 de outubro.

Recuperando-se em casa após uma cirurgia de hérnia umbilical realizada na noite desta quinta-feira (leia mais AQUI), o mandatário municipal reforçou o pedido de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em nível nacional; ao govenador Marcos Rocha, em nível estadual; e ao Delegado Flori Cordeiro na eleição suplementar em Vilhena.

“Infelizmente, nesse momento decisivo, gostaria de estar aí na rua reforçando o apoio a essas pessoas que considero os melhores candidatos para melhorar nosso Brasil, Estado de Rondônia e Vilhena. Já era para ter feito essa cirurgia há dois anos, mas chegou no limite e não tinha como adiar mais. Isto significa que devemos sempre cuidar de nossa Saúde”, observa.

Macedo também analisou os motivos que levou a declarar seu apoio às lideranças políticas. “É importante que nosso capitão Bolsonaro continue à frente dos rumos do Brasil. Ele já demonstrou seriedade com a gestão pública e zelo com os recursos públicos. Zero corrupção; Já Rondônia tem que reeleger Marcos Rocha para que o Estado continue desenvolvendo a ritmo acelerado, também com seriedade na gestão pública. E, aqui, na nossa querida Vilhena, apoio o delegado Flori porque sei que ele vai dar continuidade às ações, por ser uma pessoa inteligente, preparada para gerir os recursos da nossa administração. Vilhena tem muito a ganhar com ele e nós estaremos no Legislativo apoiando e aprovando os projetos de importância para os vilhenenses”, analisou.

Por outro lado, Macedo também elogiou o senador Marcos Rogério, que disputa o governo, mas salientou que “o Congresso precisa desse Marcos Rogério combatido, atuante e defensor do nosso presidente Bolsonaro, por mais quatro anos, lá no Senado”.

O prefeito encerrou dizendo que, mesmo em recuperação, continua à frente das atividades administrativas do Município através de aplicativo de mensagens.