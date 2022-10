A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça em todo o país, no período de 27 a 30 de outubro, a operação Eleições 2022, (segundo turno).

Para esta etapa da operação, o número 191, principal telefone de contato da população com a PRF, terá foco, além das finalidades usuais, no recebimento de denúncias de crimes eleitorais.

A operação Eleições 2022 consiste em ações de policiamento e fiscalização direcionadas ao combate aos crimes eleitorais, inclusive com a fiscalização de veículos de transporte de passageiros. Um dos objetivos essenciais da operação é garantir aos usuários das rodovias federais segurança do direito ao voto, conforto e fluidez do trânsito, além de verificar a existência de qualquer ilícito que possa estar sendo transportado.

Na operação realizada no primeiro turno das eleições, a PRF foi responsável pelo flagrante de 8% dos crimes eleitorais em todo o Brasil e, entre outros ilícitos, apreendeu mais de 5 milhões de reais de origem não comprovada.

Além da disponibilização do 191 para tal finalidade, a operação Eleições 2022, segundo turno, conta com um incremento do efetivo da PRF, concentrando esforços para promover a fluidez e a segurança nas rodovias federais, de forma a garantir ainda mais o compromisso do órgão com a lisura e o bom andamento das eleições.