Como forma de prevenir abusos no dia do segundo turno das eleições, 14 estados vão restringir a venda de bebidas alcoólicas no domingo (30).

Em 11 unidades da federação, a comercialização é totalmente proibida; em outras três, a proibição é válida para alguns municípios.

Como o país não tem uma lei federal sobre o assunto, cada estado pode decidir se proíbe ou não o comércio de bebidas alcoólicas. As informações são repassadas pelos tribunais regionais eleitorais (TREs).

Confira como fica a venda e consumo de bebida alcoólica no dia da eleição:

Estados com venda de bebida alcoólica proibida:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Ceará

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Pará

Rio Grande do Norte

Roraima

Rondônia

Sergipe

Proibição depende do município

Mato Grosso

Paraíba

Tocantins

Goiás

Onde a venda é permitida

Bahia

Distrito Federal

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Paraná

Pernambuco

Piauí

Santa Catarina

São Paulo

Fiscalização

Os estados que proibiram a venda de bebidas alcóolicas informaram que vão fiscalizar o descumprimento da Lei Seca. Quem não respeitar a proibição poderá ser preso em flagrante por desobediência e descumprimento de ordens da Justiça Eleitoral.

Ainda que a venda e consumo de bebida esteja liberado no dia da eleição, a regra que impede que motoristas dirijam após beber segue valendo em todo o território nacional. Quem for pego dirigindo sob efeito de álcool é multado no valor de R$ 2.934,70, além de ter o direito de dirigir suspenso, recolhimento da habilitação e retenção do veículo.