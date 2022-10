“Segundo o boletim, Melki apresenta quadro de traquebronquite aguda, em investigação, sem previsão de alta hospitalar”.

Com estas palavras, a candidata a prefeita, Rosani Donadon (PL), explicou, na noite deste sábado, 29, a respeito do estado de saúde do ex-prefeito Melki Donadon (PL), que foi levado às pressas ontem para Cuiabá, com auxílio de oxigênio, em virtude de uma grave crise respiratória.

Rosani informou que Melki vem tendo sintomas de pneumonia, com grande dificuldade respiratória, e, nos últimos dias, a situação se agravou, principalmente pelo envolvimento em sua campanha, onde pegou chuva em alguns atos públicos e que a decisão de ir para Cuiabá, partiu de conselho do médico da família.

Rosani disse que, recentemente, Melki fez uma tomografia onde foi constatado o comprometimento de aproximadamente 40% dos pulmões do ex-prefeito, possivelmente, resultado da covid.

Melki teve covid-19 severa em janeiro de 2021, permanecendo por mais de trinta dias internado em uma UTI do hospital Santa Lucia, em Brasília. A doença acometeu mais de 90% dos pulmões na época, o que lhe trouxe graves sequelas.

Mesmo relutante em deixar a esposa nesta reta final de campanha, Melki teve seu quadro piorado e foi convencido pelo médico a buscar atendimento em Cuiabá.

Rosani Donadon disse que Melki está recebendo tratamento adequado, no Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, na capital mato-grossense, agradeceu as orações e mensagens de preocupação de dezenas de pessoas, aproveitou a oportunidade para pedir desculpas aos apoiadores por não ter conseguido participar da carreata, em virtude de estar recebendo as informações do quadro clínico de Melki.

“Agradeço a todos os colaboradores da campanha e ao meu vice, Ederson Deiró, que mantiveram o compromisso da carreata pelas ruas da cidade”, disse.