Acidente envolvendo um moto Honda CG de cor vermelha e um carro aconteceu na tarde deste domingo, 30, no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Juraci Correa Mulher, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto, um adolescente identificado por Anderson Oliveira de França, de 17 anos, seguia pela Avenida Paraná, quando no cruzamento com a Avenida Juraci Correa Mulher, colidiu com o carro.

Na colisão, sofreu politraumatismo e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional em estado grave, mas não resistiu e morreu.

Há relatos que o motociclista estaria praticando direção perigosa e a seta da motocicleta ligada indicando que iria acessar a rua, com isso, o carro arrancou e aconteceu a colisão.

Porém, somente a perícia deverá apontar com exatidão a causa do acidente.