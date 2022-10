Numa disputa que foi decidida voto a voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu as o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 30, vencendo o atal presidente, Jair Bolsonaro.

O resultado final das eleições indica uma repetição do primeiro turno, onde o atual presidente venceu nos estados do Sul e Centro-Oeste, porém perdeu no Nordeste, enquanto a disputa no Sudeste tendeu ao equilíbrio.

A diferença entre os candidatos foi muito estreita, o que revela um país dividido, o que irá requerer do presidente eleito um enorme esforço para reunificar os brasileiros.

Com 99, 1% de urnas contabilizadas às 19h5, Lula tem

50,85%, o que presenta 59.790.720 votos válidos, contra 49,15%, o que representa 57.810.805 votos de Bolsonaro.