O governador Marcos Rocha (União Brasil) venceu as eleições deste domingo, 30, e permanecerá à frente do governo do Estado de Rondônia por mais quatro anos.

Ele venceu uma disputa que até a abertura das urnas se anunciava bastante equilibrada, porém se manteve sempre à frente do oponente Marcos Rogério (PL) ao longo de toda a apuração dos votos.

Não foi necessário a totalização geral dos votos, e com 96,33% das urnas apuradas a eleição estava definida.

Marcos Rocha teve até esta contagem 52,54% dos votos válidos (457.784 ), contra 47,46% (413.502 votos) do oponente.

De acordo com a assessoria de Rocha, ele deverá falar com a imprensa na sede do diretório do partido União Brasil, na capital ainda hoje.