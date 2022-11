V.P.S., de 42 anos, foi agredido no último sábado, 29, por dois homens que estavam jogando sinuca em um bar, localizado na BR-435, saída para Vilhena, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi chamada no local pelo proprietário do estabelecimento, onde vítima contou que havia sido agredida por dois homens com tacos de sinuca por causa de desentendimento político.

A vítima apresentava sangramento na cabeça e em um dedo da mão direita. O homem foi levada ao pronto-socorro do hospital municipal.

A guarnição fez diligência nas proximidades e localizou os envolvidos na agressão. Eles foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada como Lesão Corporal.

O vídeo da agressão gravado e publicado por terceiros nas redes sociais viralizou rapidamente na internet e gerou muitas críticas.