O candidato a vice-prefeito, Éderson Deiró (PL), parabeniza o prefeito eleito de Vilhena, Delegado Flori Cordeiro (PP) e diz que foi uma eleição justa e que a democracia foi respeitada.

Para Deiró, o importante é que a vontade do eleitor prevaleceu e o projeto maior é o desenvolvimento de Vilhena.

Ele disse que os palanques foram desmontados e espera que o novo prefeito tenha condições de retomar o desenvolvimento da cidade em todas as áreas, que é o anseio de toda a população. “Retomamos nossa vida normalmente a partir de hoje e o novo prefeito tem nas mãos a missão e a responsabilidade de atender as expectativas não só dos que o elegeram, mas, de toda a sociedade vilhenense”, afirmou.

Por último, Deiró – que é irmão do deputado estadual Cirone Deiró, quarto melhor colocado na eleição de 03 de outubro, com mais de 22 mil votos para o seu segundo mandato – disse que a família Deiró, pioneira em Vilhena, busca sempre contribuir com o crescimento da cidade e estará à disposição quando o assunto for o bem de Vilhena.

“Acho que com essa campanha construí um patrimônio político e estarei nas próximas eleições com um grupo forte e sem rejeição”, avisou.